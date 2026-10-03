ハティブザーデ：イランは戦争終結のためのアメリカの具体的な保証を求めている

アブナ通信社の報道によると、サイード・ハティブザーデは木曜日、ロシア1テレビとのインタビューで、カタール側の仲介による今後の交渉が行き詰まったというアメリカメディアの報道に関する質問に答えて述べた。

外務省政治・国際研究センター所長はさらに付け加えた：我々の計画と政策は、相手側が度々交渉のテーブルを裏切ったにもかかわらず、外交を通じてこの危機を終わらせるよう努めることである。

彼は指摘した：過去数週間、アメリカ政府によるイスラマバード了解覚書の違反後、我々は防衛準備を最大限可能なレベルに維持し、あらゆるシナリオに備えており、備えている一方で、常に地域の危機を防ぐよう努めてきた国として、カタールやパキスタンを含む仲介者を通じて、また提起された質問への回答として、我々の提案を提示しようと努めた。

ハティブザーデは述べた：これらの提案の中には、7日間の解決計画または7日間のイニシアチブ計画があり、今では誰もがそれを知っている。我々はこの計画をカタールを通じてアメリカ側に提示し、最近、ニューヨークからの帰途にある外務省代表団の短い滞在中に、カタールの仲介者を通じて相手側の意見を受け取った。それに応えて、予備的な意見はその場でカタールの仲介者に提示され、ボールはアメリカのコートにある。