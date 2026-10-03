ヒズボラの新世代はシオニストに前例のない損害を与えた

アブナ通信社の報道によると、イスマイル・カアニ将軍は木曜日の夜、テヘランで抵抗戦線の殉教司令官たちの2周年を記念して開催された「ナスル・カリーブ」（近い勝利）の式典で述べた：革命の指導者の殉教にもかかわらず、全能の神は我々の国民に同じ栄光の道を続ける指導者を与えられた。

彼は述べた：敵に対する軍事的勝利とイラン国民の戦場への広範な参加により、我々は抵抗の意味と方法の新たな時代の形成を目撃している。

革命防衛隊クドス部隊の司令官は強調した：我々は毎日、英雄的なイエメン国民の勝利を目撃している。彼らは11年以上の封鎖にもかかわらず、固い意志で抵抗の道を歩み、戦場で英雄的に前進している。イエメン抵抗勢力は作戦の第一段階で、目標地域の5400平方キロメートルを占領した。これは聖防御戦争時代のベイトルモガッダス作戦で解放された地域に相当する面積である。彼らはまた、さらに千平方キロメートル以上の占領の瀬戸際にある。

彼は強調した：これらの勝利は、抵抗戦線が高貴な殉教者たちの血のおかげで、殉教者サイイド・ハサン・ナスラッラーとその常の伴侶である殉教者サイイド・ハーシェム・サフィーッディーンの道に触発され、尊厳と誇りをもってその道を続けていることを示している。

カアニ将軍は述べた：我々はアフガニスタンからイエメンまで、そしてイランからガザとレバノンまで、イスラム世界全体に防衛、独立志向、尊厳の帯を固めなければならない。今日、サイイド・ハサン・ナスラッラーやサイイド・ハーシェム・サフィーッディーンなどの殉教者たちの血のおかげで、イスラム諸国民の団結が強化され、分裂を煽る潮流はこれまで以上に敗北している。

彼は強調した：今日、我々は抵抗戦線における戦場の団結を目撃しており、その各部分は思慮と計算された行動で敵を不意打ちにしている。アメリカ人は4日以内、あるいは最大2週間でイランを降伏させることができると考えていたが、自分たちの計算とは全く異なる状況に直面した。

カアニ将軍は続けた：ヒズボラは最も厳しい戦争の一つで英雄的に戦い、シオニスト政権はその呪われた全生涯の中でこれまでにこのような前例のない損害を被ったことはなかった。

彼は述べた：ヒズボラが滅び、もはや抵抗する力がないと宣伝されていた一方で、ヒズボラの戦士たちは戦争開始と我々の偉大なイマームの殉教の2日後に戦場に入り、今日まで世界中の友も敵も驚かせるほど男らしく戦ってきた。

カアニ将軍は強調した：この戦争期間は、ヒズボラの創設以来最も厳しい戦争の一つであった。それにもかかわらず、ヒズボラは英雄的に戦い、シェイク・ナイーム・カースィムが「我々はアーシューラーとカルバラーのように戦った」と言った表現は、公正に言って正しい表現であった。