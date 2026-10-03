バガイー氏のカナダへの皮肉：真実が埋もれているとき、「和解」に何の意味があるのか？

アブナ通信社の報道によると、イスマイル・バガイー外務省報道官は、9月30日（カナダの真実と和解の国民の日）に際してXネットワークへのメッセージで、いわゆる寄宿学校制度で学んでいた先住民の子供たちの数百の無名の墓の発見を想起させ、次のように書いた：

「カナダの先住民の子供たちの苦い運命は、依然として世界の良心を苦しめている。家族から強制的に引き離され、名前、言語、アイデンティティを奪われ、強制同化の制度に置かれた子供たち——その制度では、多くの者が残酷に虐待され、多くが家から遠く離れて命を落とし、無名の墓に葬られた。

9月30日はカナダで「真実と和解の国民の日」と名付けられた。表向きは先住民の寄宿学校の生存者とその家族を敬い、決して家に帰らなかった数百人の無実の先住民の生徒たちを追悼することを目的としている。

しかし、和解は一日の追悼や政治的儀礼に還元することはできない。寄宿学校に関する深刻な疑問が依然として答えられておらず、これらの学校の運営と本質が不確実性の霧の中に残っている限り、「和解」は不完全なままにとどまるだろう。

先住民の子供たちの痛みと苦しみは文化戦争の主題ではなく、真実と説明責任に関わる問題である。

先住民の子供たちの無名の墓に関する質問への回答は、証拠の提示、透明性、責任を必要とし、否定、歪曲、沈黙ではない。

真実を語ることなくして和解はありえず、説明責任なくして正義は実現しない。」