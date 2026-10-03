我々はユーラシア経済連合との長期的なパートナーシップの準備ができている

アブナ通信社がベラルーシのイラン大使館からの報道として伝えたところによると、モハンマド・レザ・アレフは、金曜日の夜にミンスクで開催されたこの会議で、ユーラシア経済連合の首相や高官が出席する中、ベラルーシの我が国大使によって読み上げられたこのメッセージの中で、次のように付け加えた。イランは、ユーラシア経済連合との経済的および地域的協力の発展の道において、積極的で信頼できる長期的なパートナーとして参加する用意がある。

政治的安全保障と経済的安全保障の間の増大する結びつきを指摘しながら、彼は、イラン・イスラム共和国が真の多国間主義、相互尊重、諸国民の平等な権利を信じており、ユーラシア経済連合を地域協力の発展のための重要なプラットフォームの一つと考えていると強調した。

第一副大統領は、ベラルーシ共和国の政府と友好国である国民、特にこの国の首相に対して、立派なもてなしとこの会議の開催に対して感謝の意を表し、ユーラシアの友好国と協力国の間におけるイラン・イスラム共和国の存在を、現在の動向について議論し、連合の加盟国間の共通協力の将来の道筋を描くための貴重な機会であると述べた。

アレフはさらに、アメリカとシオニスト政権によるイラン・イスラム共和国に対する軍事侵略を非難し、これらの行為を国際法の基本原則、国際連合憲章、独立国の国家主権と領土保全の明白な違反であると述べた。

ミナブの子供たちの学校を含む、我が国の民間施設と無防備な人々への被害を指摘しながら、彼は国際法の原則と規則を尊重する必要性を強調した。

アレフはまた、単独主義への反対は特定の国を擁護することを意味しないと強調し、次のように述べた。単独主義への反対は、実際には国家の主権、貿易の自由、経済的独立、そして諸国民が自らの発展の道とパートナーを選ぶ権利を擁護することである。