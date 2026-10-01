人間の法の問題はどこから生じるのか――立法者自身が利害関係者である場合

Abna通信社の報道によると、人間の生活は社会生活であり、そもそも神は、人々をこの道を通じてより高い目的へと導くため、このような生活への愛を人間の本性の内に置かれた。

しかし、集団生活はそのあらゆる恩恵にもかかわらず、いくつかの点で問題を生み出し、個人の利害の衝突、対立、摩擦を引き起こすことは明らかである。

加えて、完成への道を歩むことができるのは、個人の務めが明確にされ、各人の責任がその権利と同様に社会の中で定められている社会である。ここから、社会的な法を制定し、社会の成員の権利を調整する必要性が明らかになる。

したがって、正しい法と秩序のない社会生活は、はるかに個人の生活より悪い。なぜなら、そこでは社会的利益が保証されない一方で、その矛盾は存在し続けるからである。しかし問題は、この法を誰が制定すべきかという点にある。人間か、それとも人間の創造主か。

短い分析がこの問いに答えを与えうる。完全な立法者は、最もふさわしい法を制定するために、次の条件を備えていなければならない。

1．何よりもまず、完全な人間理解者でなければならず、人間の肉体と魂のすべての秘密、そして感情、本能、欲望、欲求、願望、生まれながらの性質、理性的認識を知り、さらに人間同士の関係を支配するすべての原則に通じていなければならない。そうして初めて、それらすべてと調和する法を制定できる。

2．過去と未来について遠い時代に至るまで完全な知識を持っていなければならない。それは、今日の複雑な問題の根源を過去に見出し、また今日の法が人類の未来の生活に及ぼす影響を評価するためである。なぜなら、昨日にある根源を知らずに今日の問題を解決することは不可能であり、同様に、明日の反応を考慮しなければ、今日における法の有用性も十分とは思われないからである（注意されたい）。

3．ふさわしい立法者は、完全な知識を持っていなければならない。それによって、一人ひとりの人間と社会の内に潜むあらゆる才能と資質を、その法によって顕在化させ、人間の本性に可能性として存在するものに現実性を与え、集団生活に自然に存在する損失を最小限に抑えつつ、最大限の利益を社会にもたらすことができる。

4．法は空想的ではなく実践的な性格を持ち、後ろ盾のないものではなく十分な執行の保証を備え、また、複雑で人々の理解から遠いものではなく、すべての人にとって理解可能でなければならない。

5．真の立法者とは、過ち、罪、誤り、間違いを犯さない者であり、さらに、法を制定しようとする人々に対して慈悲深く思いやりがあり、同時に意志が強く、いかなる権力をも恐れない者である。

6．ふさわしい立法者とは、その社会に自身の利益を持たない者である。なぜなら、個人的・私的な利益は、いずれにせよ立法者の思考を自らの方へ引き寄せるからである。意識的な影響から身を遠ざけることはできても、無意識的な影響から免れることはできない。そして、まさに今日の世界の最も重要な問題、すなわち流血の争いや抑圧的な対立を引き起こしているのは、各社会のいわゆる思想家たちによって制定された、まさにこうした法である。彼らはそれぞれ自分自身、あるいは自らの集団や国の利益を考慮しており、こうした利己心と狭量さが、矛盾と対立の激化以外の結果をもたらさないことは確実である。

上に述べたこれら六つの条件は、神の清浄なる御存在以外の誰かに見出されるだろうか。

人間の創造主であり、その存在のあらゆる秘密を知り尽くしておられる方、その知識が過去と未来を数十億年にわたって包含し、あらゆる事物の根源と秘密、あらゆる事柄の反響と結果を知っておられる方。その清浄なる御存在には誤りも過ちも間違いも入り込む余地がなく、結局のところ、自らの利益を確保するために何ものにも誰にも依存する必要のない方である。

ここから、神の法以外のあらゆる法は不完全で結末のないものであり、神の裁き以外のあらゆる裁定は信頼に値せず、行き着く先のないものである、と結論づけられる。（1）

脚注:

（1）．出典：『コーランのメッセージ（パヤーメ・コーラン）』、ナーセル・マカーレム・シーラーズィー大アーヤトッラー師、ダール・アル＝クトゥブ・アル＝イスラーミーヤ、テヘラン、2007年、第7巻、41頁。