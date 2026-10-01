アブナ通信によると、「ドナルド・トランプ」米国大統領は、イランに関する繰り返しの発言と主張で、イランへの軍事攻撃またはこの国との合意達成の可能性について語った。

トランプは、アメリカがこの件で決定を下さなければならないと述べ、「おそらく我々はイランを攻撃するかもしれないし、おそらく合意に達するかもしれない。いずれにせよ我々は決定しなければならず、戦争はまもなく何らかの形で終わるだろう」と述べた。

米国大統領はまた、「フライドバイ」の航空機に関する事件について、シオニスト政権の首相「ベンヤミン・ネタニヤフ」と話し合ったと発表した。

トランプはまた、中国の国家主席との会話で、政治犯の釈放の問題を議論したと述べた。

彼はまた、英国の「フェアフォード」基地の事件の容疑者の釈放について、これらの人々を釈放するための英国の措置の理由は今日明らかになるだろうと述べた。

アメリカのテロ政権の首脳はまた、軽油の価格高騰について、軽油の状況は中東のためではなく、ロシアでの現在の出来事のために深刻に悪化したと主張した。

彼は、軽油精製所が憂慮すべき速度で稼働を停止していると述べ、付け加えた：これが起こらなければ、我々は軽油の問題を抱えていなかっただろう。

トランプは演説の別の部分で、イランとの戦争におけるアメリカの死傷者数に関する以前の嘘を繰り返し、言った：この戦争ではわずか18人のアメリカ人が殺された。一方、イラク戦争では4500人が殺された。

米国大統領は、アメリカの中間選挙で民主党が勝利する可能性に言及し、主張した：民主党が政権を握れば、価格は2倍になるだろう。

アメリカのテロ大統領は、民主党が最悪の政策を持っていると述べ、主張した：彼らが政権を握れば、アメリカは深刻な経済不況に陥り、我々は非常に悪い状況に直面するだろう。

イランには二つの選択肢がある。合意か爆撃か

トランプは言った：イランとの合意達成の機会は終わりに近づいており、ワシントンはテヘランに対して目の前に二つの選択肢しか見ていない。合意達成か爆撃か。

彼は付け加えた：「おそらく我々は彼らを爆撃するだろう。我々はこの決定を下さなければならない。彼らを爆撃するか、合意に達するかだ。

米国大統領はまた主張した：イランは経済的・軍事的危機、およびこの国の指導者間の権力掌握をめぐる意見の相違に直面している。

トランプはまた強調した：ワシントンはまもなく、彼が英国の「フェアフォード」基地の事件における「イランの介入」と呼んだものに応答するだろう。