ヘグセス：我々は米軍の将軍と提督の数を20パーセント削減した

アブナ通信がアルジャジーラを引用して報じたところによると、米国の戦争大臣ピート・ヘグセスは、バージニア州のクアンティコ海兵隊基地でのこの国の軍隊の下級将校と下士官に向けた演説で、米軍の将軍と提督のポストの20パーセント削減を公式に確認した。

ヘグセスは、「粛清」と呼ばれた米国の高官軍事当局者の解任に関するメディアの報道に反応して言った：私はこの措置を「説明責任」と呼ぶ。

彼は付け加えた：これはずっと前にやるべきことであり、我々がやるべき最低限のことだった。

米国の戦争大臣はまた、米軍の軍人間の性的暴行と自殺の統計の減少を主張しつつ、同時に黒人と女性からの採用が増加したと指摘した。

ヘグセスはさらに、イランの防衛能力を無視して主張した：「我々はイランの海軍、空軍、防空システムを破壊した。」

彼はまた、ワシントンは最近のイランへの攻撃の過程で、この国の通常戦力と産業インフラに損害を与え、「イランの通常防衛シールドは深刻な打撃を受けた」と主張した。

米国の戦争大臣はまた、イランに対する米国の軍事作戦を「勇敢で歴史的」と表現した。

ヘグセスは演説の別の部分で、アメリカのジャーナリストを厳しく批判して言った：彼らは機密情報、軍隊の動き、アメリカの基地の場所を暴露することで、それらを敵に明かし、この国の作戦を危険にさらしている。

彼は自由な報道機関が重要であると述べ、付け加えた：軍隊とその歴史的使命を意図的に破壊する党派的政治活動は、本質的に反アメリカ的行為である。

ヘグセスはまた、アメリカの軍人に向けて言った：メディアが弾薬の備蓄について嘘をつくとき、それは国への裏切りであり、これによってあなたの命を危険にさらしている。