サイイド・アンマール・ハキーム、イラク主権の日に：地域の安全は我々の安全である

アブナ通信がイラク国民英知運動の情報サイトを引用して報じたところによると、イラク国民英知運動の議長サイイド・アンマール・ハキームは、ISISとの戦いの国際連合の任務終了に際してのイラク主権の日の式典で、ISISテロリズムとの対決におけるイラク国民の犠牲を讃えつつ、この対決がイラクの歴史における輝かしい一節であったと強調し、国家レベルでの意思決定の独立の必要性を強調した。

彼はさらに、イラクの殉教者たちをこの機会に想起されるべき人々の筆頭に挙げ、彼らがイラクが安全で誇り高くあり続けるために命を捧げたと述べた。

イラク国民英知運動の議長はまた、ナジャフの最高宗教権威とその聖なるファトワの役割、およびこのファトワがイラク国民の一体性、絆、連帯を維持する上で持った顕著な影響を称賛した。

ハキームはまた、イラクの軍隊、警察、テロ対策機関から、人民動員隊、ペシュメルガ、部族動員隊、抵抗勢力に至るまでのイラクの武装勢力の勇敢さと武勇を讃え、これらの勢力の犠牲の結果がテロリズムの敗北とその悪の終焉であったと強調した。

彼は、主権の構成要素は、法執行の支配が政府のみの手にあり、権力が政府とその正当な機関によって独占され、戦争と平和に関する意思決定もまた、イラクとその国民の最高の利益に基づいて正当な機関が下す国家的決定であるときに完成すると強調した。

イラク国民英知運動の議長は、国際連合の任務の終了が、国家的能力の強化の継続、軍事・治安機関の発展、情報活動の強化、テロリズムとの戦いとその回帰の防止のための恒久的な準備の維持の必要性を倍増させると述べた。

ハキームは、政府の枠組み外の武器の問題の真剣な解決をこの国家的責任の要件とし、これが法の支配の強化、社会の安全の保護、イラクを長期的に紛争とその結果から遠ざけるために必要であると述べた。