バグダッド：連合の任務終了は友好国との協力の終了を意味しない

アブナ通信がアルジャジーラを引用して報じたところによると、イラク外務省は声明で発表した：この国における国際連合の任務の公式な終了は、バグダッドと友好国との協力の終了を意味せず、安全保障協力は共通の利益と国家主権の相互尊重に基づいて引き続き続けられる。

イラク外務省は付け加えた：国際連合の任務の終了は、イラクにとって新たな段階の始まりであり、そこではバグダッドが自らの安全と安定を確保する責任を負う。

この声明によると、友好国との安全保障協力は訓練や能力向上などの分野で続けられ、この協力は安全と安定の強化、およびテロリズムとの戦いの取り組みの支援に貢献する。

「ザイディ」のイラクにおける新たな段階の開始の必要性の強調

イラクの首相「アリ・ザイディ」は、この国における新たな段階の開始と、イラクが他者の紛争の場となることの終了の必要性を強調した。

ザイディは言った：「イラクが紛争の場から、自らの決定を下し、自らの土地と主権を守る祖国となる新たな盟約を宣言しよう。」

イラクの首相は付け加えた：「イラク人は忍耐の年月から重い代償を払い、我が国における武器の数は、イラクが他者のための場となるまで増加した。」

彼はまた、イラクとこの国の国民を守る上での断固たる立場について、ナジャフの最高宗教権威に感謝の意を表した。