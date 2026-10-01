アブナ通信によると、我が国の外務大臣セイエド・アッバース・アラグチは、あるソーシャルネットワークの自身のアカウントで、英国首相の根拠のない非難に反応して書いた：英国首相は、彼の政府が「イランが英国王立空軍のフェアフォード空軍基地の事件に関与したと信じていると確認できる」と述べている！

彼は付け加えた：あなたが、あなたの言うところによればテロリストであり外国政府に仕えていた人々を解放したこと自体が、すべてを物語っている。

アラグチは指摘した：あなたは間違った場所で犯人を探している。