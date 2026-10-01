レザザデ：国の核施設を保護するための必要な決定が下された

アブナ通信によると、ヤグーブ・レザザデは、軍を支援し革命指導者に忠誠を誓うサルマス人民の集会の第214夜で、8年間の聖防衛の経験に言及して述べた：1359年（1980年）、イラクのバアス政権は外国勢力の支援を受けてイスラム共和国イランを攻撃したが、イラン国民は抵抗と軍の同伴によって敵に立ち向かい、彼らの目的が実現するのを許さなかった。

彼は付け加えた：今日もアメリカとシオニスト政権はイラン国民に対峙しているが、イスラム共和国イランの軍は防衛能力と過去数年の経験を有しており、あらゆる脅威に対抗するための必要な準備を整えている。

国会の国家安全保障・外交政策委員会の幹部会メンバーは続けた：国家安全保障委員会のメンバーと情報省の責任者、および軍、陸軍、革命防衛隊、ハムゼ・セイエド・アッシュホハダー（彼に平安あれ）司令部の指揮官との最近の会談で、軍の準備と敵の脅威への対抗の継続が強調された。

レザザデは、革命防衛隊の報道官の発言に言及し、国の装備と防衛能力の準備について述べた：イスラム共和国イランの軍は多様な能力と装備を有しており、これらの能力の一部はこれまで使用されていない。新たな侵略があれば、状況に応じて国の防衛能力が使用されるであろう。

国会の国家安全保障・外交政策委員会の幹部会メンバーはまた述べた：イスラム共和国イランは国家安全保障の分野で、国の利益と安全が外部の脅威の影響を受けることを許さず、陸軍と革命防衛隊の海軍部隊は国の戦略的地域に完全な準備をもって存在している。

レザザデは演説の別の部分で、核分野の動向に言及して述べた：核の成果を守り、イスラム共和国イランの平和的核活動を継続することは国の強調する課題の一つであり、核センターと施設を保護するための必要な決定が下された。