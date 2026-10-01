アブナ通信によると、イスラム諮問評議会議長のモハンマド・バーゲル・ガリバフは、あるソーシャルネットワークへの投稿で、ベッセントの脆弱な状況を説明し、米国政府は過去にゼロに近い金利で多額の借入を行っていたが、今やそれらの借入の返済期日が到来し、政府はそれらを決済するために、はるかに高い金利で再び新たな借入を行わざるを得なくなっていると書いた。

一方で、債券購入者の能力と容量は絶えず減少している。例えば、米国債の大口購入者（中国や日本など）は、新規債券の購入や従来の債券の保有に対して以前ほど関心を示しておらず、そのため債券利回りは上昇している。

ガリバフはベッセントに対し、ホルムズ海峡を閉鎖状態に保ち、エネルギー価格を高く維持する上でのイランの役割、さらには債券利回りの上昇への影響が、米国財務省を増大する危機に直面させ、そのすべての困難を悪化させていると警告した。言い換えれば、アメリカ人はイラン国民の権利を尊重することによってこれらの問題を解決しない限り、これらの経済問題を克服することはできないだろう。

米国政府の30年債の利回りは昨日、2002年以来の最高水準に達し、現在の傾向が続けば1990年代以前の水準に戻る可能性がある。

ガリバフはまた、彼の投稿で、昨日任命されたベッセントの新顧問デイビッド・ザーボスの画像を使用した。彼は奇妙で風変わりな発言で知られている。