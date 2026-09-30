CENTCOM：アメリカ連合軍の作戦はヨルダンから継続される

ABNA通信の報道によると、CENTCOMとして知られるアメリカ中央軍の司令官ブラッド・クーパーは、イラクの安全に対する主要な責任をこの国の政府とイラク軍に移譲することで、地域に駐留するアメリカ軍と連合軍は、彼がISISの脅威と呼ぶものに対抗するために引き続き準備ができていると発表した。

この報告によると、ISISに対抗する目的で設立されたいわゆる「確固たる決意作戦」の本部は、現在ヨルダンに駐留しており、この国から活動を続けている。

以前にペンタゴンは、アメリカと国際連合軍におけるその同盟国がイラクにおけるいわゆる「確固たる決意」作戦を公式に終了したと発表した。

ペンタゴンは付け加えた：この作戦の終了により、アメリカ主導の国際連合軍の任務はイラク主導の安全保障努力に移行し、これらの努力はワシントンとバグダッド間の二国間安全保障関係を支援する。

2026年1月18日、イラク最高軍事委員会は連合軍の任務の終了と、連合軍顧問からの連邦地域における基地と指揮本部の撤退の完了を発表した（アイン・アル＝アサド基地と共同作戦指揮本部を含む）。これは、シリアでの作戦への後方支援がアルビルの空軍基地を通じて継続されている中で起きている。