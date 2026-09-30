ムクタダー・サドル：アメリカはイラクに与えた損害の賠償を支払うべきだ

ABNA通信がRussia Todayを引用して報じたところによると、サドル潮流の議長ムクタダー・サドルは本日水曜日、声明を発出し、イラクからのアメリカ軍の撤退を「イラクの独立とアメリカおよび国際連合軍の存在の時代の最終的な終焉」の時期と表現した。

サドルはこの声明で、彼が「ムジャーヒディーンとアンサールの中の以前の抵抗者たち」と呼んだ人々に感謝し、その後、次の段階に関連する一連の立場と要求を発表した。

サドルは声明で、「アル＝ヤウム・アル＝マウード」旅団の即時解散と「ジャイシュ・アル＝イマーム」を「アンサール・アル＝イマーム・アル＝マフディー」機関に転換することを求めた。彼はまた、アメリカ軍に対し、イラク領土の占領の結果もたらされた損害の賠償を支払うよう求め、この件に関する法的訴えの提出を求めた。

サドルはアメリカ合衆国と近隣諸国に対し、「イラクの内政への干渉の結果」について警告し、これが特に政治問題と信条問題における関係断絶と相互措置、さらにはイラクを地域紛争に巻き込むことにつながる可能性があると強調した。

彼はアメリカとの関係について、ワシントンが外交的に相互対応し、「イラク、その政府と国民に対する傲慢さ」を避けることを希望すると述べた。