アル＝フセイニ：抵抗の武器は我々の戦士たちの手に委ねられたまま残るだろう

ABNA通信の報道によると、イラク・イスラム抵抗の報道官ジャアファル・アル＝フセイニは、イラクからのアメリカ占領軍撤退の祝典で述べた：アメリカ軍は2011年、イラクが最初の勝利を収めるために敗北以外の選択肢がなかった。

彼は強調した：イラク・イスラム抵抗の男たちは、首都バグダッドをほぼ転覆させたタクフィール主義の波に対抗するために立ち上がった。

イラク抵抗の報道官は付け加えた：宗教的権威のファトワの発布後、抵抗グループの役割は、多数の志願兵を訓練することでファトワの成功を保証することであった。

彼は明言した：アメリカ軍はテロリズムとの戦いを口実にイラクに戻った。抵抗は、アメリカによるイラクの第二次占領に対抗するためにその武器を発展させることに成功した。

アル＝フセイニは強調した：アメリカの占領者たちは、ガザ支援戦争とイランへの侵略の過程でハシュド・シャアビの拠点を標的にした。

イラク抵抗の報道官は明言した：イラクの抵抗は、占領者に対して武器を取ったまさにその抵抗であり、重荷を負った。いかなる国家または政治の側から提起されたいかなる時間表や合意も拘束力を持たない。

彼は付け加えた：抵抗の武器は我々のムジャーヒディーンの手に委ねられたまま残るだろう。