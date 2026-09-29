ペンタゴンへの大規模ハッキング；300万人のアメリカ軍人の機密情報が流出

アブナ通信社の報道によると、アメリカの放送局「ABCニュース」は本日、アメリカ戦争省（ペンタゴン）に属する巨大なデータベースにセキュリティ侵害が存在することを報じ、それがこの省の約300万人の軍人と職員に関する機密情報の流出につながった。

この放送局はアメリカの国防当局者を引用して、ペンタゴン職員のデータベースへの侵入が、生存者276万人とさらに死者29万4千人を含んでいたと報じた。

この安全保障当局者は、ペンタゴンの人的資源データセンターのシステムの一つが、2025年10月から2026年7月の期間に不正アクセスを受け、それを通じてこれらの人々の身元が特定されたと付け加えた。

この国防当局者は、流出した情報には社会保障番号と、軍人および民間職員の職務に関する情報が含まれており、国家安全保障の分野で深刻な懸念を引き起こす可能性があると強調した。

彼は、限られた数の不正ユーザーがこれらのデータへのアクセスに成功したことに言及し、このセンターは侵害の発見直後にセキュリティホールを塞いだと主張した。

数日前にも、「シャイニー・ハンターズ」という名前のハッカーグループが、アメリカ連邦捜査局の採用ポータルに侵入したと発表した。ニューヨーク・タイムズ紙はこの件に関して、このグループが元捜査官と求職者の名前、および自宅住所、電話番号、配偶者の名前、一部の医療情報およびその他のデータを入手したと主張したと報じた。

この新聞は、捜査局がこの情報侵入の発生を確認し調査を開始したが、これまでに侵入点が正確にどこにあるのか、この侵害が捜査局自体のシステムで発生したのか、それとも外部請負業者を通じて行われたのかは明らかになっていないと報じた。

ニューヨーク・タイムズ紙はまた、アメリカ当局者が以前に、内部監視命令に関連するデータベースに中国のハッカーの存在を気づいていたことを暴露した。これはアメリカの通信ネットワークへの以前の侵入の後に起こった。