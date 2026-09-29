イラク：イランのナジャフ行きフライトの設定は1か月間

アブナ通信社がイラクの公式通信社を引用して報じたところによると、イラク航空は昨夜、ナジャフ空港を経由したイランの空港へのフライトの再開をメディアに発表した。以前、ある情報筋は、米国大統領ドナルド・トランプの政権が、イランに対して課された制裁プログラムからの限定的な免除の付与を検討していると発表した。それは、イランとイラクの間でシーア派イスラム教徒が宗教的巡礼のためにフライトを行う可能性を提供するためである。

この交渉に参加しているこの情報筋は、米国財務省によるこの免除がイラク航空に1か月間、ナジャフ市発着のフライトを行うことを許可し、将来的により長い免除が承認される可能性があると指摘した。

以前、イランのイラク大使ヤセル・アブドゥル・ザフラー・ハッジャージュは、ナジャフ空港は、テヘランに対する厳しい米国制裁のために閉鎖が発表されてから数日後、24時間以内にイランのフライトに対してその門を開くであろうと述べていた。

イラクの公式通信社（ワーア）は大使を引用して、イラク政府、特にアリー・アル＝ザイディ首相が、隣国イラクとイランの間の航空フライトの再開のために絶え間ない努力を行っていると書いた。

彼は付け加えた：イランとのフライトを停止するいかなる決定も政府によって下されておらず、むしろ外国のグランドハンドリング会社がアメリカの制裁を恐れて自らのサービスの提供を拒否したのである。

27のイラン航空会社に対する新たなアメリカ制裁の賦課と、イランの一部の国へのフライトに対する制限の賦課は、最近の日々におけるイランの海外フライトの停止と混乱のプロセスをもたらした。この問題は、特にイランの近隣諸国と地域へのフライトにおいてより顕著に現れた。