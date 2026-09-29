イスラエル・ハヨム：イスラエルの暗殺はハマスの指揮系統を破壊しなかった

アブナ通信社の報道によると、シオニスト系新聞イスラエル・ハヨムは報告の中で、ハマスの構造の再建の高い速さに対する懸念を表明しつつ、シオニスト政権がこの運動の指導者たちに対して行った軍事作戦と暗殺は、その能力の再建を妨げるような形でその指揮系統を破壊することができなかったと書いた。

この報告によると、ハマスは自らの指揮官たちに副官と後継者を任命することで、その軍事・組織構造の活動を継続する可能性を確保し、同時に停戦と国際的な圧力が、シオニスト政権がガザ地区で別の大規模な軍事作戦を開始する能力を制限した。

イスラエル・ハヨムは付け加えている：ハマスの古い指導者や指揮官の大部分、例えばムハンマド・デイフ、ムハンマド・シンワル、マルワン・イーサーその他多数の暗殺にもかかわらず、この運動には戦争の年月を通じて経験を積んだ新世代の指揮官たちが出現した。

この新聞が書いているように、ガザ地区北部におけるハマスの旅団と大隊の指揮官の一部も依然として存在しており、この運動は作戦を管理し、そのさまざまな構造を活動的に保つための能力の一部を維持することができた。

この分析はまた、ハマスが被った広範な損害にもかかわらず、その軍事力と行政力の一部を回復することに成功したことは、シオニスト政権において10月7日の失敗、および過去の戦争のラウンドの結果について調査委員会を設置する必要性を再び提起したと強調した。

この報告によると、過去の経験は、指揮官の暗殺とパレスチナ諸グループの能力の一部の破壊が、必ずしも後継者の任命とその構造の再建を妨げるものではなく、多くの場合、これらの攻撃の影響は限定的かつ一時的であったことを示している。