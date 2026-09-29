アラグチ：アメリカ側の回答は我々に伝えられる

アブナ通信社の報道によると、わが国の外務大臣「セイエド・アッバス・アラグチ」は月曜日、現地時間で、イランの記者団に対し、カタールの仲介者との最後の会談、および国連総会第81回会合に出席するためのニューヨーク訪問の目的の一つについて語った：我々が（ニューヨーク訪問で）追求したもう一つの目的、それは非常に重要な目的であったが、戦争の分野における、そして特にホルムズ海峡に関するわが国の立場を世界に知らせることであった。条件が存在し、最高指導者によって強調されており、ホルムズ海峡が開放されるためにはこれらの条件が実行されなければならない。

外務大臣は強調した：我々の使命は、これらの条件をアメリカ側に伝えるとともに、他のすべての国々にも伝え、国際社会が、イランがこの件に関して計画を持っており、その条件が完全に公正かつ合理的であることを認識することであった。そして、もしアメリカ人が合意や平和的解決を求めていると主張するなら、我々はその解決策を提示した。

アラグチは強調した：今や実際に、すべての人にとって明らかになったのは、イランは、自分に向けられたあらゆる不正義や押し付けられた戦争にもかかわらず、外交の場において言葉、論理、解決策を持っているということである。そして、戦争への準備ができているように、外交にも準備ができている。そして、これは我々の地位を大いに高め、諸国の我々に対する見方を変え、戦争を仕掛けているのはイランではなくアメリカであるということを示したと私は思う。

外務大臣は続けた：イランは常に戦争への準備をするとともに、彼らの行動に対して軍事的に応答し、外交の場においても言うべきことを持ち、道を切り開き、自らの論理を持っている。

アラグチは述べた：7項目計画として知られるようになった我々の計画は、カタールの仲介者を通じてアメリカ側に伝えられた。アメリカ大統領が述べた発言にもかかわらず、私は、我々は仲介者を通じたアメリカの公式な回答を待っていると述べた。

外務大臣は付け加えた：本日（月曜日）、カタールの仲介者の一人が再び我々と会談し、協議を行った。アイデアについて、そしてイランの条件の実現に向けてどのように道を切り開くか、どのようにこれらの条件を実現するかについて話し合った。

アラグチは強調した：彼らにはアイデアがあり、我々は協議を行った。それは再びアメリカ側にも提示され、その後、アメリカ側の最終的な回答が我々に伝えられる。そして、明日（火曜日）までにそれが行われることを願っている。