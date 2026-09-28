アブナ通信社の報道によると、アルジャジーラからの引用として、国連安全保障理事会におけるロシア代表は、シオニスト政権に関するこの国際機関の会議で宣言した：我々は占領されたパレスチナの地におけるイスラエル入植地の拡大を非難する。

彼はその後付け加えた：この問題に関するモスクワの立場の理由は、この措置が二国家解決の実現を妨げるからである。

安全保障理事会におけるモスクワ代表はさらに付け加えた：中東（西アジア）全域における公正で包括的な平和の達成のための二国家解決に代わるものは存在しない。