アル＝ヌジャバー：イラクのいかなる空港もイランに対して閉ざされてはならない

アブナ通信社の報道によると、イラクのアル＝ヌジャバー情報サイトからの引用として、「ナーズィム・アッ＝サイーディー」、イラクのヌジャバー運動の執行評議会議長は、レバノンのヒズボッラーの事務総長の殉教記念日の式典で述べた：地域では複雑なイデオロギー的かつ地政学的紛争が進行しており、敵の目的は抵抗の枢軸の崩壊と力を用いた新世界秩序の押し付けである。

彼は付け加えた：イランを先頭とする抵抗の枢軸におけるイスラムのムジャーヒディーンの抵抗は、覇権主義的プロジェクトを失敗させる最も重要な要因である。歴史の証言によれば、武器を置いた者は誰でも裏切られた。アメリカとシオニスト政権はいかなる保証も提供せず、力の言語のみを理解する。

彼は言った：アメリカは国家安全保障を口実に世界中に基地を配置する権利を自らに認めている；しかしイラクのシーア派には、侵略的で暴虐な敵に対して武器と安全を放棄するよう求められている！

彼は付け加えた：非難と嫌悪の表明だけでは十分ではなく、メディアの反対に留まることは、道徳的および政治的責任からの明らかな回避である。

彼は強調した：我々はイラクがイランに対する不当な制裁に参加するのを防ぐために、議会の臨時かつ緊急の会議の開催を要求する。国はアメリカの存在から浄化され、イラクの資産は解放されるべきである。もし議会が遅延すれば、我々の要求は反対派会派の議員の資格停止と、政府における彼らの大臣の活動停止である。

彼は明言した：イラクのすべての空港はイランのフライトに対して開かれ、逆に英国企業から浄化されるべきであり、その安全と維持の確保は完全に国内企業に委ねられるべきである。

アッ＝サイーディーは言った：戦場での敗北を補うための敵の計画は、治安機関を抵抗との対決に引き込み、宗派的なフィトナを燃え上がらせることである。投降主義者たちは政治的現実主義を口実に浸透と妥協を正当化する；しかし我々の基本的立場は抑圧された者たちを助けることである。

彼は述べた：我々は抵抗が依然として揺るぎなく存在し、ハシュドもまた残ることを強調する。殉教者とムジャーヒディーンの努力だけがイラクの主権と安定の唯一の保証である。