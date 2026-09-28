ガリバフ：イランと中国の関係は二つの偉大なアジア文明の交流の模範である

アブナ通信社の報道によると、モハンマド・バーゲル・ガリバフ、イスラム諮問評議会議長かつイラン・イスラム共和国の中国担当特別代表は、覚書に書いた：「数千年の文明の歴史を持つ二国としてのイランと中国の関係は、常に相互尊重、建設的交流、国民間の深い理解に基づいてきた。シルクロードの歴史的経路で形成された二つの偉大なアジア文明間の歴史的絆は、経済と貿易の交流の場であるだけでなく、思想、知識、文化、文明の経験の交換の基盤でもあった。今日、この共通の遺産は、新時代におけるイラン・イスラム共和国と中華人民共和国の関係を深めるための貴重な資本と考えられている。

イラン・イスラム共和国は、経済、科学、技術、社会の発展の分野における中華人民共和国の偉大な成果を称える。国家発展、長期計画、世界舞台でのこの国の地位向上の道における中国の成功的経験は、進歩と持続可能な発展のための適切な法的・制度的環境の創出における立法機関の役割の重要性を示している。世界が複雑な課題と急速な変化に直面している現在の国際システムの状況において、偉大な文明とグローバルサウス間の協力は特別な重要性を持っている。イラン・イスラム共和国と中華人民共和国は、多国間主義、国際関係における正義、文化的多様性の尊重、独立国の間の協力の強化を支援するために、自国の立法機関の能力を活用することができる。」