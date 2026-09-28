モフベル：殉教者ナスラッラーは抵抗を根付いた堅固な構造に変えた

アブナ通信社の報道によると、モハンマド・モフベル、革命最高指導者の顧問兼補佐官は、レバノンのニュースサイト「アル・アハド」とのインタビューで、サイイド・ハサン・ナスラッラーとサイイド・ハシェム・サフィーッディーンの殉教2周年と同時に述べた：今日、サイイド・ハサン・ナスラッラーの殉教から2年が経過し、以前よりもこの偉大なムジャーヒドの人格の次元と抵抗の形成と権威における歴史的役割を観察することができる。

彼は付け加えた：殉教者ナスラッラーは抵抗と奮闘の象徴であり、生涯の年月をレバノン国民の防衛、レバノンとパレスチナの人々の支援、侵略と占領への対抗に捧げた。

革命最高指導者の顧問兼補佐官は続けた：サイイド・ハサン・ナスラッラーは単なる人物や政治指導者ではなかった；彼は数十年の奮闘を通じて、地域と世界における抵抗運動の象徴の一つとなり、自らの指揮官たちの殉教後も抵抗の道を続ける世代を育成することができた。

モフベルは過去2年間の展開に言及し、強調した：敵はサイイド・ハサン・ナスラッラーと他のヒズボッラの指揮官たちを殉教させることで抵抗を弱体化できると考えていたが、この期間に観察されたことは、抵抗が個人に限定されず、その根がこの道を信じる民衆と勢力の間に形成されていることを示した。

彼は言った：殉教者ナスラッラーの最大の遺産の一つはまさにこれであった、すなわち抵抗を根付いた構造に変えたことである；自らの指揮官たちの殉教によって止まらず、困難な状況下でも自らの道を続けることができる構造である。