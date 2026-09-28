3000万人以上のイラン人の戦場戦争への準備はイランの名の高揚のためである

アブナ通信社の報道によると、アーヤトッラー・サイイド・モジタバ・ホセイニ・ハーメネイー師、革命最高指導者かつ軍最高司令官は、第一次強制戦争の初期の日の記念日およびイラン国民の8年間にわたる永遠の防衛のアッラーの日々に際してのメッセージの中で、覇権主義者が革命の最初の10年間に戦争を強制することによってイランを後進性と「屈辱と卑劣」、依存と悪評の時代に戻そうとする努力に言及し、次のように強調した：広範な努力にもかかわらず、イスラム体制はかつてより強固かつ強力に、より響く声とより高い飛翔で不死鳥のように立ち上がり、この特徴はその後の敵が作り出した出来事においてこの体制の継続的な特性となり、今やその不死鳥は敵の圧力、特に最近の二つの強制戦争によって、その飛翔の影が敵の土地にも及ぶほどに大きくなった。

イスラム革命最高指導者はまた、アラブの英雄的司令官にして抵抗戦線の偉大な象徴であるサイイド・ハサン・ナスラッラー閣下の殉教2周年を記念し、シェイク・ナイーム・カセム事務総長とレバノンのヒズボラ戦士たちのアシュラ的な抵抗と奮闘を称え、次のように指摘した：レバノンのこれらの日々は、すべての抵抗のムジャーヒディーンにとって際立った栄光の日々であり、シオニストの敵に対して覇権主義者と自らの悪意ある者たちの偽りの約束に希望の目を向けている者たちにとって、屈辱と最終的には面目を失う日々である。