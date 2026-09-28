ガリバフ：殉教者ナスラッラーは抵抗を抑止ドクトリンに変えた

アブナ通信社の報道によると、イスラム諮問評議会議長モハンマド・バーゲル・ガリバフは、サイイド・ハサン・ナスラッラーの殉教2周年に際してのメッセージの中で、彼を抵抗の戦略家かつ現場指揮官として回想し、次のように書いた：殉教者ナスラッラーは抵抗をゲリラ運動から「抑止ドクトリン」に変えた。メッセージの全文は以下の通りである：

「ビスミッラーフ・アッラフマーン・アッラヒーム」

親愛なるサイイド・ハサン・ナスラッラー（全能のアッラーが彼に満足されますように）の殉教2周年は、抵抗を無組織の運動とゲリラ集団から「抑止ドクトリン」に変えた人物の名前、道、そして遺産を想起する機会である。殉教者ナスラッラーは我々の目には、単なる政治・宗教的指導者ではなかった；彼は戦略家であり、現場およびジハードの指揮官であり、地域の地政学を正確に理解することで、レバノンのヒズボラを、シオニスト政権の安全保障方程式をこの政権に対して完全に変える地点にまで導いた。

サイイド・ハサン・ナスラッラーは、現場と民衆、信仰と政治、理想と行動の間に不壊の絆を築き、「現場」を持続的安全保障を確保するための道具に変えた指揮官の一人であった。彼の目には、レバノン、イラン、パレスチナ、そして他の抵抗の現場は互いに分離した部分ではなく、それぞれが占領と侵略に対する歴史的責任の一部であった。それゆえ、彼の名は抵抗の記憶において、ヒズボラ事務総長としての責任だけでなく、何年にもわたる抵抗、英知、そして命の限りまで忠実であり続けた誓約への忠誠によって知られている。

敵は指揮官を排除すれば抵抗が止まると考えていた；しかし、殉教者ナスラッラーが個人に依存しない構造を築いたことを知らなかった。それは結束力のある安定した構造であり、今日も力強くその抑止力を維持している。

殉教者サイイド・ハサン・ナスラッラーから残されたものは、単なる名前と記憶ではない；それは抵抗の世代の経験、ムジャーヒディーンの信仰、そして尊厳と自由を求める諸国民の意志の中に継承されている人的・知的資本である。

私は、抵抗の殉教者の中の殉教者、サイイド・ハサン・ナスラッラーの殉教2周年を記念しつつ、この偉大なムジャーヒドの記憶と名を、抵抗戦線のすべての殉教者、特に我々のイマーム殉教者と共に敬い、全能のアッラーに、この親愛なる殉教者の高い位階と神の満足を、そしてレバノンの高貴な国民、抵抗の戦士たち、そしてすべての自由で抵抗する国民に尊厳、権威、栄光を求めるものである。