お子さんはインターネットの危険と、あなたの反応のどちらをより恐れているか?

Abna通信社の報道によると、宗教研究者で著述家のホッジャトルエスラーム ムハンマド・ホセイン・アミーン氏は、ABNAへの独占寄稿の中で、今日の家庭が直面する最も切実な課題の一つ、すなわち子どもたちの携帯電話との出会いと、広大で果てしないサイバー空間の海への入り口について論じた。

子どもたちが現実世界を十分に知る前に、インターネットという果てしない世界へ足を踏み入れる時代にあって、苦く根本的な問いはこうである。この入り組んだ空間でわが子が過ちを犯したり、悪用の被害に遭ったりしたとき、家庭は今なお、子どもが秘密を打ち明けられるほど安全な場所であり得ているだろうか。それとも子どもは「家庭内裁判所」を恐れ、ネット上の狼たちに対して沈黙を選ぶのだろうか。

家庭が避難所から法廷に変わるとき

ユニセフ（国連児童基金）の公式報告書をはじめとする信頼できる国際的な統計や分析[1]は、衝撃的な事実を明らかにしている。子どものオンライン被害の範囲は極めて広いが、報告されることなく子どもたちの胸の内にとどまる被害は、それをはるかに上回って深刻である。世界中の何百万人もの子どもが、望まない行為やネット上の嫌がらせ、不適切なコンテンツに巻き込まれながら、結果を恐れて口を閉ざしている。この重苦しい沈黙は、情緒的危機の明白な兆候である。それは、家庭の壁が子どもに必要な心理的安心感を与えられなかったという危機である。

子どもの行動を注意深く見つめれば、この隠しごとの原因は明らかである。子どもは、ネット空間そのものの危険よりも、私たちの怒りの反応のほうを恐れているのだ。インターネット上の過ちを認めることや、苦い経験を語ることが、非難のまなざし、拒絶、怒鳴り声、そして最終的にはデジタル機器の全面的な取り上げを意味すると知れば、子どもはその不安の重荷を独りで背負うほうを選ぶ。私たちは知らず知らずのうちに、安らぎの拠り所であるべき家族の腕の中を「無慈悲な法廷」に変えてしまい、そこでは子どもが、痛みを聞いてもらう前に裁かれ、罰せられているのである。

にもかかわらず、本来のイスラーム文化において、家庭は安らぎと庇護の場である。至高なる神は聖クルアーンでこう述べておられる。「وَاللَّهُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ بُیُوتِکُمْ سَکَنًا」[2]（神はあなた方の家を、あなた方の安らぎと憩いの場とされた）。裁きや非難を恐れて子どもが真実を語る勇気を持てない家庭は、このクルアーンの真理から遠ざかっている。家庭は、人生で最も暗い瞬間にも、最大の過ちを犯した後にも、最初に、そして最も安全に身を寄せられる場所が父母の腕の中であると、子どもが確信できるほど、安心できる拠り所でなければならない。

「本来の羞恥心（ハヤー）」と「身をすくませる恐怖」の細い境界線

宗教教育の道で私たちが繰り返す過ちの一つは、「ハヤー」（羞恥心、慎みという徳）と「恐怖」の混同である。ハヤーは、人間を品位と気高さをもって卑しさから遠ざける、内なる価値ある徳であり光である。しかし、罰や恥を恐れて子どもが問題を隠すなら、それはハヤーではなく、魂を麻痺させる破壊的な恐怖である。教育的なハヤーとは、互いの尊厳と敬意が守られることを意味する。親子の間に恐怖の壁を築き、コミュニケーションの架け橋や誠実な対話をすっかり壊してしまうことではない。

この恐怖の壁を崩すために、アフル・アル＝バイト(AS)の言行（スィーラ）は、最良の方策として「親密さと子どもと同じ目線に立つこと」を示している。理性と神の英知の中心であられたイスラームの尊き預言者ムハンマド(SAW)は、子どもたちと接するとき、その世界に合わせて振る舞われ、こう仰った。「مَنْ کَانَ عِنْدَهُ صَبِیٌّ فَلْیَتَصَابَ لَهُ」[3]（子どもを預かる者は、その子に対して子どものように振る舞うべきである）。このような共感と子どもの世界への歩み寄りは、信頼を生み、子どもが両親を尋問官ではなく、心を分かち合う友と見なすようにさせる。

それゆえ、今日の社会にとって最も効果的な報道上・教育上の切り口は、子どもたちにこう教えることである。「子どもが恐れるべきはインターネットの危険であって、危険を父母に話すことではない！」。この確信を子どもの心に根づかせることができれば、子どもはサイバー空間でいかなる脅迫や嫌がらせ、不適切なコンテンツに直面しても、隠して一層深い危険の泥沼にはまるのではなく、ただちに安心して両親に打ち明け、家族という堅固な砦の中で身の安全を確保するだろう。

非難の前に開かれた腕：子どもの過ちに向き合うアフル・アル＝バイト(AS)の言行（スィーラ）

その困難な瞬間が訪れ、不安げな表情と震える声でわが子がサイバー空間での苦い経験や過ちを打ち明けたとき、両親の最初の反応が子どもの教育的な行く末を決める。この繊細な瞬間には、子どもを責めたり叱ったりする前に、ただ一つのことをしてほしい。愛情をこめて抱きしめることである。この状況におけるあなたの子どもは、罰を要する犯罪者ではなく、サイバー空間の狩人の手から逃れ、あなたに助けを求めてきた被害者なのである。

シーア派の貴い教えでは、子どもへの愛情と慈しみは、健全な社会の前提条件とされている。イマーム・ジャアファル・サーディク(AS)は、神の使徒ムハンマド(SAW)からこう伝えておられる。「أَحِبُّوا الصِّبْیَانَ وَارْحَمُوهُمْ」[4]（子どもたちを愛し、彼らに優しく接し、慈しみなさい）。過ちを認める瞬間の優しさこそ、家庭が絶望の場所ではないと子どもに教える最大の教訓である。自分の純粋さと誠実さが愛情と受容で迎えられるのを見れば、子どもの自尊心は蘇り、償いへの意欲がその内に目覚める。

子どもの名誉、秘め事の保護、そして尊厳を守ることは、イスラーム教育における不変の原則である。至高なる神は「サッタール・アル＝ウユーブ」（欠点を覆い隠す御方、神の属性）であり、僕たちにも欠点を覆うよう促しておられる。イマーム・サッジャード(AS)は、『リサーラ・アル＝フクーク（権利の書簡）』でこう述べておられる。「وَأَمَّا حَقُّ وَلَدِکَ فَتَعْلَمَ أَنَّهُ مِنْکَ... وَأَنَّکَ مَسْئُولٌ عَمَّا وُلِیتَهُ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ」[5]（あなたの子の権利とは、その子があなたから出たものであると知ることである……そしてあなたが、その子の養育と善き躾、主への導きに責任を負っていると知ることである）。善き躾は、恐怖を与えたり尊厳を傷つけたりすることでは決して得られない。安心と親密さに満ちた環境をつくることで実現し、家庭がサイバー空間の嵐の中で子どもにとって常に最も明るい希望の灯であり続けるのである。

出典と脚注：

[1] 子どものデジタル安全と、子どもが親を恐れるために報告されないオンライン被害や危険の多さに関する、国連児童基金（ユニセフ）の分析報告書への言及。

[2] 聖クルアーン、ナフル章（蜜蜂章）第80節。

[3] イブン・バーバワイヒ（シェイク・サドゥーク師）、ムハンマド・イブン・アリー著『ミン・ラー・ヤフドゥルフ・アル＝ファキーフ』、コム：イスラーム出版局、第2版、ヒジュラ暦1413年、第3巻、483頁、ハディース4707。

[4] アル＝クライニー、ムハンマド・イブン・ヤアクーブ著『アル＝カーフィー』、テヘラン：ダール・アル＝クトゥブ・アル＝イスラーミーヤ、第4版、ヒジュラ暦1407年、第6巻、49頁、ハディース3。（ハディース全文：「عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): أَحِبُّوا الصِّبْیَانَ وَارْحَمُوهُمْ...」）

[5] イブン・シュアバ・アル＝ハッラーニー、ハサン・イブン・アリー著『トゥハフ・アル＝ウクール・アン・アール・アッ＝ラスール(SAW)』、コム：教師協会、第2版、ヒジュラ暦1404年、263頁（イマーム・サッジャードの「リサーラ・アル＝フクーク」の章）。