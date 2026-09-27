アトランティック：共和党候補者がトランプの画像を削除している

ABNA通信社の報道によると、アトランティック誌は、イランに対する戦争が共和党の立場変更における中心的なテーマになったと報じた。以前にこの戦争を支持していた共和党候補者の一部は、予備選挙でその終結を求めている。

この報告によると、マイク・ロジャース、アシュリー・ハインソン、ジョン・ヘステッドなどの候補者は、イランに対する戦争がアメリカの燃料価格の急騰に与えた悪影響を指摘し、その迅速な終結を求めている。

アトランティックはまた、これらの議員の一部の選挙広告にも言及し、次のように書いた：ケンタッキー州から上院議員に立候補したアンディ・バーは、自身の選挙運動のメインページからトランプと一緒の自身の画像を削除し、トランプの有名なスローガン「アメリカ・ファースト」の代わりに「ケンタッキー・ファースト」というフレーズを置いた。ラルフ・アルフレドも自身のサイトからトランプの画像を削除した。

これは、2018年の中間選挙で共和党候補者がトランプへの友情と忠誠の深さを示すために互いに競い合っていたのとは対照的に、今日では状況が変わった。アメリカの他の州の候補者も、自身の選挙運動からトランプの名前と画像を削除し始めている。別の議員であるバイロン・ドナルズは、自身のサイトからトランプの写真を外した。