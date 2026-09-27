イラクの活動家：イランに対する領空閉鎖はイラクにとって不利益

ABNA通信社がAl-Maalomahからの引用として報じたところによると、イラクのアンバール連合のメンバーであるアフマド・アル＝ドゥライミは、ファリフ・アル＝ザイディ首相のワシントン訪問中に、トランプ政権の命令によりイラン便に対して自国の領空を閉鎖したことは、同行した代表団の反対にもかかわらず行われたと強調した。

アル＝ドゥライミは述べた：この決定はイラクの決定ではなく、トランプ政権の意志から生じたものである。一方、イランに対するイラクの領空閉鎖はこの国の利益を損なう。なぜならイラク市場はイランの輸入品に依存しているからである。

彼は述べた：アメリカはイラクを攻撃に利用するといった嘘を広めることによって、イランの封鎖を強化しようとしている。なぜアメリカの衛星はそのような作戦を行うグループを特定しないのか？トランプ政権はイラクを地域戦争に引き込もうとしている。

アル＝ドゥライミは述べた：なぜアル＝ザイディはサウジアラビアのイラクのハシュド・アル＝シャアビの拠点に対する攻撃に対して何の措置も取らなかったのか？ハシュド・アル＝シャアビはイラクの公式機関であり、バグダッドはサウジアラビアとの国境を閉鎖する行動を取らなかった。