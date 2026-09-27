ヒズボラ：ナワフ・サラームは国連でイスラエルの占領について一言も言わなかった

ABNA通信社がアン・ナシュラからの引用として報じたところによると、レバノン議会議員で「抵抗への忠誠」会派に属するサイエド・イブラヒム・アル＝ムサウィは、自国の首相の国連総会での演説を批判した。

彼はこの演説を、シオニスト政権によるレバノンへの占領と侵略、およびそれによって生じた犠牲と破壊を無視するものと見なし、次のように述べた：首相が国連でなんとひどい演説を行ったことか。この演説では、シオニスト政権の侵略とレバノン領土におけるその占領について一言も語られなかった。民間人、特に子供に対する犯罪、完全に消滅させられた家族の大量虐殺について何も言及されず、道路や土地の破壊、村の更地化、病院・学校・技術センターの爆撃、オリーブの木の破壊についても一切触れられなかった。

アル＝ムサウィは追悼式での演説で、「国家」はその概念と構成要素に基づき、その頂点に国民の保護と防衛を置く基本的特徴を備えなければならないと強調した。

彼は抵抗に対する政府の政策を批判し、次のように述べた：あなた方は「国家」ではなく「権力」である。ヒズボラがあろうとなかろうと、自らの祖国に対して陰謀を企てる傲慢な権力である。

アル＝ムサウィは最後に抵抗の役割について次のように述べた：国家の存続と維持をもたらしたのは、これらの戦士と英雄たちであった。神の助けにより2000年に勝利し、何も要求せず、権力における余分な取り分も求めずに、抵抗と自由の祭典を築いた者たちである。