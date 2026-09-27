サルダール・シェカレチー：敵の悪巧みにもかかわらず、ホルムズ海峡はイランの管理下にある

ABNA通信社の報道によると、サルダール・アボルファズル・シェカレチーは土曜日の夜、特別ニュース対談で、殉教者、特にイラン殉教者の記憶を讃えながら、次のように述べた：イスラム革命の50年間と世界の傲慢さによるわが国への敵意の中で、アメリカと支配体制の指導の下、イラクのバアス政権によって8年間の戦争を押し付けられた。

彼は付け加えた：戦争それ自体は良いものではないが、多大な損害にもかかわらず、わが国民を鍛え、国の防衛におけるより大きな困難とさらなる栄光ある偉業に備えさせた。

サルダール・シェカレチーは続けた：8年間の聖なる防衛の最初の日から、わが軍の権威が形成され、時間の経過とともにわが軍は聖なる防衛の期間中、戦争の始まりから終わりまで、科学的にそして進歩において成長する傾向を見出した。

彼は述べた：聖なる防衛の最も重要な成果の一つは、神の恩恵に加えて、無類の現象としての人民動員であった。人民動員は戦闘と戦争における人民の支援において大きな役割を果たした。

サルダール・シェカレチーは強調した：イスラム共和国の軍隊は革命の勝利後、アメリカの顧問から解放された軍隊であり、その後、イデオロギー的指揮官が軍隊の上に立ち、革命防衛隊は軍隊と並んで新たに出現した強力な力として形成され、我々は模範的な権威に到達した。

軍報道官は述べた：軍は押し付けられた戦争の最初とイランの防衛中に、戦闘能力の向上と最新の現代技術の使用を追求し、その具体例はバアス政権との戦争中のミサイル製造の開始であった。

彼は付け加えた：イスラム革命の勝利後の軍における最も重要な変化は、防衛ドクトリンを古典的戦争から非対称戦争へと変更したことであった。