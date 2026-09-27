シオニスト政権の兵器庫を無視して軍縮を語ることはできない

ABNA通信社の報道によると、カゼム・ガリババディ外務省法的・国際担当次官は、ソーシャルネットワークの一つにある自身のアカウントに次のように書いた：核兵器の完全廃絶の国際デーに、国際社会の前に明確な問いがある。すなわち、どのように軍縮を語りながら、シオニスト政権の核兵器庫を無視することができるのか？！

彼は付け加えた：軍縮、平和、そして世界的な安全は、二重基準と特定の政権に対する免除によって達成されるものではない。