ハバナ：制裁は脅威であり、キューバではない。我々は自衛のために立っている

アブナ通信社の報道によると、キューバの外務大臣ブルーノ・ロドリゲスは本日土曜日、国連総会第81回会合での演説で発表した：アメリカがキューバに対して行っていることは集団的懲罰である。数日前、アメリカ大統領はまさにこの場所からキューバは失敗した国であると宣言した。もしキューバが失敗した国家であるなら、なぜアメリカは燃料禁止やその他の制裁を含む広範な制限を我々に対して課すのか？アメリカの行動は法律とサンフランシスコ憲章に違反している。

キューバの外務大臣は続けた：アメリカの制裁はキューバの若者の死を引き起こし、破壊をもたらす。しかしキューバは決意と意志をもって自衛のために立っている。圧力はキューバ人民に対する残忍なメディア攻撃とともにある。アメリカの代表者は、キューバを奪い、それを支配し、その経済を支配したいと公然と言ったが、これは遺憾である。

ブルーノ・ロドリゲスはさらに付け加えた：アメリカの明白な目的は、キューバがこの国の支配下にあるべきだとキューバに吹き込むことだが、これは犯罪である。国連とその加盟国はキューバが平和主義的であることを知っている。また国連の支援において積極的な役割を担っている。キューバは脅威ではない。脅威とみなされるのは封鎖と制裁である。

彼はさらに強調した：我々は常にアメリカとの対話に準備ができており、相互尊重と主権の権利に基づいて我々の間の相違を解決するための解決策を見つけることができる。我々はアメリカの企業や世界の他の国の企業との貿易交換に準備ができている。我々は我が国が直面する問題について積極的に取り組み、この変革の過程で歴史的経験に基づく社会的および経済的モデルに基づいて前進している。

これはキューバの外務大臣「ブルーノ・ロドリゲス」の演説の開始と同時にアメリカ代表団が国連総会の会場を去った中で起きている。