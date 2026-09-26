イラン制裁への同調を求めるアメリカの各国への圧力

アブナ通信社の報道によると、ウォール・ストリート・ジャーナルは、アメリカ政府が各国への圧力を強化することで、イランの世界との金融、銀行、輸送のつながりを制限し、テヘランをこれまで以上に孤立させようとしていると報じた。

現在アメリカ財務省で働いているシティバンクの元幹部は、いくつかの国への秘密の旅行で、イランとの協力を続けることはこれらの国にとって財政的な結果をもたらす可能性があると警告した。

この報告によると、アメリカの当局者は各国に対し、イランに関連するフライトを停止し、自国の銀行とイランの金融機関との関係を切断または制限するよう求めた。ワシントンは、イランの貿易相手国に圧力をかけるために、各国のアメリカの金融システムへのアクセスというてこを利用している。

ウォール・ストリート・ジャーナルは、この圧力キャンペーンが、以前はイランに対するアメリカの制裁に完全に同調する意欲がなかった国々さえも標的にしていると書いている。トランプ政権の目的は、銀行、貿易、輸送のチャネルを制限することで、イランの収入源と世界経済へのアクセスを減らすことである。

この新聞はまた、アメリカの圧力が、イランとアメリカの戦争とホルムズ海峡で課された制限が地域の貿易と輸送に影響を与えた状況で強化されたと報じた。