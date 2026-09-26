トランプ、ホルムズ海峡開放に関するイランの提案を拒否！

アブナ通信社がアルジャジーラ通信を引用して報じたところによると、ドナルド・トランプアメリカ大統領は本日土曜日、テヘランに対する敵対的な立場を繰り返し、主張した：私はイランの提案を拒否する。

このメディアの発表によると、アメリカ大統領は、最初の大統領任期中にイランに対する「最大限の圧力」が失敗した経験があるにもかかわらず、主張した：イランが重い損害を被ったために即時の貿易再開を求めるいかなる合意も拒否する！

ドナルド・トランプは、イランへの違法な侵略後にこの国からの不安の発生によりホルムズ海峡が閉鎖されているという公式報道に反して、またエネルギー市場に影響を与える目的で、主張した：我々は大きな勝利を達成しており、ホルムズ海峡を完全に掌握している。膨大な量の石油がホルムズ海峡を通過しており、昨夜29隻の船が通過した！

彼は、戦略的なホルムズ海峡が不安定になった後に西側諸国で発生した燃料危機の原因から自分を免責しようとして、主張した：イランはホルムズ海峡を即座に開放することを望んでいる。なぜなら重い損害を被ったからだ！イランは合意を望んでおり、私も合意することが好きだ。しかしこの提案は受け入れられない。テヘランは資金を受け取らないために損害を被った。一方、その収入源はホルムズ海峡を通じて確保されている。イランはホルムズ海峡を閉鎖することで自分を行き詰まりに追い込み、我々は軍事史上最も厳しい封鎖を課した。我々はホルムズ海峡の周囲に鋼の壁を築き、イランはこの封鎖のためにもはや金を持っていない！

トランプは、「あなたを支持するメディアだけを望んでいるのか？」という記者の質問に答えて、彼の無能を暴露するメディアをこう呼ぼうとした：私はあなたのような偽のニュースではなく、真実のニュースを望んでいる。私は自由な報道機関を愛している。私が好きでないのは、偽の報道機関だ！