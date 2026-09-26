ビン・ファルハン：ペルシャ湾の安全は地域と世界の安全の不可分な一部である

アブナ通信社の報道によると、サウジアラビアの外務大臣ファイサル・ビン・ファルハンは本日土曜日、国連総会第81回会合での演説で発表した：ペルシャ湾地域の安全は地域と世界の安全の不可分な一部である。世界的なサプライチェーンの回復は共同の責任である。地域の安全を確立するための努力は、支配や影響力の押し付けに基づくことはできない。

サウジアラビアの外務大臣は、自国の領土からイランへの侵略への報復としてアメリカの軍事施設と基地を標的にしたテヘランの純粋に防御的な行動に言及することなく、主張した：地域の他の国々とともに、我々はイランの容赦ない侵略の標的となった！

ファイサル・ビン・ファルハンは、監視のない核兵器庫の唯一の保有者としての地域におけるイスラエル政権の犯罪を非難することなく、続けた：我々は地域のあらゆる安全保障取り決めの包括的かつ持続的な保証の重要性を強調する。我々は大量破壊兵器のない地域と平和的な核施設が国際監視下に置かれる必要性を強調する。イスラエルの入植地の違法な拡大の継続は国際法と人道法の深刻な違反とみなされる。我々はパレスチナ領土における強制移住や現状変更のいかなる試みも拒否する。公正で持続可能な平和は二国家解決策の実施とパレスチナ国家の樹立を通じてのみ実現される。パレスチナ人の苦難の継続とガザへの援助の妨害は国際法の違反とみなされる。

彼は、リヤドのイエメン人民に対する侵略に言及することを望まず、主張した：我々はイエメンの安定と民間人の保護の必要性を強調する。我々は国際社会に紅海とバブ・エル・マンデブ海峡におけるフーシ派（イエメン軍と戦闘員）の行動を非難し拒否するよう求める！

ビン・ファルハンは言った：スーダン危機の解決は人民の安全と安定を強化するために国内プロセスに基づくべきである。

このサウジの当局者は、アメリカとイスラエル政権のイラン領土への違法な侵略と戦略的なホルムズ海峡の不安定化に言及することなく、大衆迎合的な立場をとって言った：国際海運に対する脅威は世界経済に影響を与えうる。我々はすべての国際水路における航行の自由の保証の重要性を強調する。ホルムズ海峡はいかなるコストも押し付けることなく、戦前の運用状態に戻るべきである。

サウジアラビアの外務大臣は続けた：我々は緊張緩和の努力、特に安定の回復に貢献するカタールとパキスタンの行動を支持する。また、我々はイラクの主権と安全を支持し、この国の領土が近隣諸国に対する攻撃のためのプラットフォームになってはならないと強調する。