エルドアン：戦争犯罪人の居場所は法廷であり、国連の演壇の後ろではない

アブナ通信社がアナトリア通信を引用して報じたところによると、レジェップ・タイイップ・エルドアン大統領は土曜日、イスタンブールでの第21回国際貿易博覧会エキスポと第29回国際ビジネスフォーラムの閉会式で述べた：戦争犯罪人の居場所は国連の演壇ではなく、彼らが犯した犯罪と流した血に対して責任を負うべき法廷であるべきだ。

彼は、大量虐殺の実行者たちが正義と歴史に対して責任を負わなければ、同じ犯罪が再び繰り返されると警告した。

エルドアンは、トルコのパレスチナ人民への支持を強調し、次のように述べた：「パレスチナ人民は孤独ではなく、見捨てられていない。」彼は付け加えた：ガザの人々も権利と正義を達成する道で孤独ではなく、アンカラは可能な限り真実を語り、抑圧された人々を擁護し続けるだろう。

トルコの大統領はまた、ガザとレバノンの展開に言及しながら、アンカラは圧力の前で後退しないと強調し、たとえ誰かがトルコの立場の率直な表明に不快感を覚えても、この国は真実を語り続けるだろう。

エルドアンはスピーチの別の部分で、トルコがその中心にある地域は「危機の完全な嵐」に直面しており、世界システムも正当性、代表性、正義の観点から行き詰まりに直面していると述べた。