アル＝アーミリ：イラク政府はイランに対するアメリカの航空制裁に従うべきではない

アブナ通信社がアル＝アハドを引用して報じたところによると、イラクのバドル機構の事務総長ハーディー・アル＝アーミリは演説で発表した：我々はアメリカがイランに対して課した不当な封鎖、特に航空旅行に関する最近の制限を強く拒否し非難する。

イラクのバドル機構の事務総長はさらに付け加えた：我々はイラク政府にこの不当な決定に従わないよう求める。なぜならこの問題は完全かつ包括的な主権の達成のための最初の試練と考えられるからである。

これはアーディル・アブドゥル＝マフディーも今日未明に自身の個人的なページにこう書いた中で起きている：イラクの空港をイランの飛行に対して閉鎖することは「大きな誤り」であり、国家主権からの後退である。イラクの空港を我々の隣国、同盟国、友人に対して閉鎖することは、大きな誤りであり、国家主権からの後退であり、我々の国益と未来を犠牲にすることである。

以前にもイラクのヌジャバ運動の事務総長は、イラクとイスラム共和国イランの間の飛行制限の継続に抗議して、この問題が解決されない場合、イラクの人々、フセインのムカブ、巡礼者の奉仕者たちにイラクの空港での座り込みを呼びかけると脅していた。