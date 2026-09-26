フィダン：米国とイランと戦争の拡大防止について話し合った

アブナ通信社がロシア・トゥデイ通信社を引用して報じたところによると、トルコの外務大臣ハカン・フィダンは本日土曜日に発表した：エルドアン大統領とトランプ大統領の会談の中で、ガザの問題とイランをめぐる緊張に関する最新の展開が議論され検討された。

トルコの外務大臣は続けた：（イスラエル）政権によって行われている不正義と殺戮は、もはや以前のように無回答のままにはならない。行われた外交的努力の結果、イスラエルの弾圧と殺戮はもはや結果なしには終わらない。言い換えれば、イスラエルは今や行うあらゆる行動に対して、非常に高い代償を払わなければならない。国際司法裁判所や国際刑事裁判所のような機関を通じた法的結果との対峙を含むこの孤立は、イスラエルが以前には慣れておらず、直面したことのない状況に直面していることを意味する。

ハカン・フィダンは述べた：「メッカ条約」について話し合った。軍事的脅威はサウジアラビアに向けられており、この問題も取り上げられた。優先事項は、外交ルートを通じた努力の継続、紛争の雰囲気の回避、そして戦争の再発の防止でなければならない。

彼は付け加えた：米国とイランの同僚と、戦争が地域に拡大するのを防ぐ方法について話し合った。