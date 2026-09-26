カシュカヴィ：イランは孤立していない。米国は国際社会で課題に直面している

ハサン・カシュカヴィはインタビューで、イラン制裁委員会の任務延長に関する国連安全保障理事会での米国決議草案に対するロシアと中国の最近の拒否権行使のメッセージについて、次のように述べた：この行動は非常に価値があり、過去1年間にロシアと中国が取った立場に対する堅固さは称賛に値する。ロシアと中国は約1年前にスナップバック期間が終了したと宣言し、その立場に固執した。

イスラム諮問評議会の国家安全保障・外交委員会のスポークスパーソンは強調した：国内の一部の分析は、ロシアと中国が最後までイランと共に行動せず、最終的に自らの立場から後退するというものであったが、ロシアと中国に関するこれらの分析は誤りであった。

彼は述べた：この問題における両国の堅固さは、それらの分析が正しくなかったことを示し、彼らはこの点で自らの立場に固執した。

カシュカヴィは、国際社会におけるイランの孤立に関する一部の分析に言及し、次のように述べた：イランが国際社会で孤立しているという分析でさえも正しくない。一部の人々はイランが世界と協力すべきだと言うが、三つの出来事がイランが孤立していないことを示しており、むしろ米国が国際社会で孤立の課題に直面していると言える。

彼は続けた：第一の出来事は、国際原子力機関の総会へのイランの加盟問題であった。米国の反対にもかかわらず、機関の加盟国は投票し、イランは原子力機関総会の加盟国となった。

議会の国家安全保障・外交委員会のスポークスパーソンは、ロシアと中国による米国決議草案への拒否権行使を第二の出来事とみなし、次のように述べた：第二の出来事はまさにこの米国決議への拒否権であり、重要な国際問題において米国の政策に同調しない国々が存在することを示した。

カシュカヴィは付け加えた：第三の出来事は、状況が米国自身が人権理事会で孤立を感じ、そこから脱退するまでに至ったことである。

彼は指摘した：一部の人々がイランは国際社会と世界と協力すべきだと言うのを聞いて驚く。しかし彼らが「世界」と言う時、それはヨーロッパとアメリカだけを意味している。国際社会はヨーロッパとアメリカに限定されず、様々な国が国際的な方程式で役割を果たしている。

カシュカヴィは続けた：ヨーロッパとアメリカはスナップバック問題で失敗し、これはロシアと中国の堅固さによるものであった。

議会の国家安全保障・外交委員会のスポークスパーソンはさらに述べた：誰かがこの行動はロシアと中国自身の利益のためであったと言うかもしれない。どこでもそうである。我々に対する決議を提出した者もおそらく自らの利益を考慮し、それに拒否権を行使した者も自らの利益を考慮した。したがって、国際関係において国々が自らの利益を考慮するのは自然であり、これは国々間の協力と交流に矛盾しない。

カシュカヴィは強調した：イランは国際機関で決して孤立していない。我々は外交を続け、外交の場での積極的な存在を維持しなければならない。