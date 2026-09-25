ヨーロッパ：厳しい冬が待っているかもしれない

ABNA通信の報道によると、欧州連合のエネルギー・住宅担当委員「ダン・ヨルゲンセン」は「フィナンシャル・タイムズ」紙とのインタビューで、この連合が2022年以来最悪の冬に直面するかもしれないと発表した；前例のないエネルギー価格とアメリカからの供給における潜在的な問題に起因する状況である。

彼はさらに、ドナルド・トランプ米国大統領に対し、エネルギー資源の自由な流れの継続を可能な限り確保するよう求めた；彼によれば、これは欧州連合と米国の双方にとって有益な行動である。

このヨーロッパの当局者は、エネルギー供給のプロセスが続いても、ヨーロッパは依然として厳しい冬を迎える可能性があると付け加えた。

この新聞は、ヨーロッパのディーゼル価格が歴史的記録に近い水準に達したと報じた。

さらに、今週のトランプの発言、アメリカのディーゼル輸出禁止を支持する意図についてのものが市場に混乱を引き起こした。トレーダーは、そのような措置が実施された場合、ヨーロッパへの影響は壊滅的であると信じている。なぜならアメリカはこの地域の主要なエネルギー供給国の一つと見なされているからである。

ヨルゲンセンによると、欧州委員会はエネルギー価格を下げるための様々な措置を検討している。この行動は、フランスのエマニュエル・マクロン大統領の最近の要請、メタン輸入に関するより厳格な要件を延期し、燃料精製に関する規制を緩和することへの部分的に反応している。

フランス通信社（AFP）は以前、欧州委員会のデータを引用して、ヨーロッパのディーゼル価格が1リットルあたり2.23ユーロという前例のない記録に達したと報じていた。