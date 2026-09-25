ロサンゼルス・タイムズ：トランプは米国内外で政治的影響力を失った

ABNA通信の報道によると、アメリカの新聞ロサンゼルス・タイムズは、ドナルド・トランプが政治的影響力の急激な低下に直面していると書いた。この影響力は、ますます多くの共和党員や外国の指導者を含む大多数のアメリカ人の間で日ごとに減少しており、彼は「ソーシャルメディアで絶えず風刺的な内容を投稿する漫画のキャラクターになった」か、日ごとに数が減るカメラの前で見せびらかしている。

この新聞は、先週トランプにとって一連の敗北があったと付け加えた；しかし外交官たちは彼の国連での年次演説と同時に沈黙した。同じ時期に連邦準備制度（アメリカの中央銀行）は、彼の関税によって引き起こされたインフレに対抗するために金利を引き上げた。

この新聞は、共和党内のアメリカ国内での不満の高まりを指摘し、フロリダ州のマリア・エルビラ・サラザール議員がトランプを移民政策の過激さとラテン系支持者の失望で非難したと書いた。またアイオワ州とミシガン州の共和党上院候補者たちは、彼のイランに対する不成功な戦争を終わらせるよう求めた。

この新聞は、最新の世論調査がトランプの前例のない人気低下を示していると付け加えた；「CNN」の調査は、3分の2のアメリカ人がトランプの業績に不満を持ち、ワシントンがイランとの戦争で失敗していると考えていることを示し、「フォックスニュース」の調査は、3分の2の有権者が彼が経済状況を悪化させたと信じていることを明らかにした。