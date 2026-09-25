シオニスト分析家：ネタニヤフの演説は正常化計画の墓地であった

ABNA通信がアラビ21を引用した報道によると、アトランティック・カウンシルに属するユーラシア・センターのシオニスト研究者アリエル・コーエンは、シオニスト政権の首相ベンヤミン・ネタニヤフの国連での演説後、この政権と地域諸国との関係正常化の努力は「完全に終わった」と述べた。

コーエンは、ネタニヤフがアラブ諸国や他の地域諸国と連絡を取り、関係改善を試みるために国連の演壇を利用することに失敗したと述べた。

彼は付け加えた：関係正常化のためのすべての努力は今や終わったように見える；なぜならネタニヤフは敵対的な立場を取り、それは地域諸国だけでなく、英国やフランスのように最近までイスラエルの同盟国であった国々も含んでいたからである。

木曜日のネタニヤフの演説の開始と同時に、数十カ国の代表団がニューヨークの国連総会の会場を退出した；2年連続で繰り返された光景である。会場の画像は、ネタニヤフの演説開始前に多数の代表団が自席を離れたことを示していた。この退出はシュプレヒコールと抗議を伴い、他の画像も彼の演説中に会場の広い部分が空であることを示していた。

ネタニヤフはガザ地区への暴力的な攻撃に関する立場を理由にフランスと英国を激しく批判し、述べた：私たちを植民地主義と非難する人々の一部が英国とフランスにいるのは驚くべきことだ。彼らに言う：もうたくさんだ；嘘をつくな、あなた方は世界を植民地化した。