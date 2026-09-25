エルドアン：メッカ合意はイランに対するものではない

ABNA通信がロシアトゥデイを引用した報道によると、トルコのレジェップ・タイイップ・エルドアン大統領は本日金曜日の記者会見で、トルコ、サウジアラビア、パキスタン間の共同防衛に関するメッカ合意はイラン、シオニスト政権、その他のいかなる国に対しても向けられたものではないと強調した。

エルドアンは述べた：メッカ共同防衛合意をイラン、イスラエル、その他の第三者に対する連合として見るのは誤りであろう。

彼は付け加えた：この合意は、より安全で、より平和で、より繁栄する未来を形成するための三国の共同責任を反映している。

トルコ大統領は、アンカラは長い間、地域の問題を地域の国々自身によって解決することを支持してきたと述べた。彼は、この合意が安全を強化し、抑止力を高め、長期的な安定を確保することを目的として行われたと強調した。

エルドアンは指摘した：この段階で、イラク、イエメン、その他の場所で発生する可能性のあるあらゆる事件に対するトルコの自動的な軍事対応について話すのは正しくない。

メッカ合意は、国連憲章第51条に明記された自衛権に基づいており、これら三国のいずれかに対するいかなる武力攻撃も全当事者への攻撃と見なされると定めている；一方、支援の性質と規模は攻撃を受けた国の要請とそのニーズに基づいて決定される。

この支援には情報データ、後方支援、弾薬が含まれる可能性がある。また、脅威のレベルに応じて、関連する政治的および軍事的メカニズムが協議と調整を通じて支援の方法と方式を決定することを条件に、より広範な軍事支援を検討することができる。