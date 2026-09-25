ハマス：国連でのネタニヤフの発言は嘘と根拠のないスローガンに満ちていた

ABNA通信の報道によると、パレスチナ・イスラム抵抗運動（ハマス）は、国連総会でのシオニスト政権の首相「ベンヤミン・ネタニヤフ」の演説への反応として、この演説を「空虚で、嘘と根拠のないスローガンに満ちている」と描写し、彼の発言が彼が直面している危機の深さを明らかにしたと発表した。

ハマスは声明で強調した：ネタニヤフの明らかな嘘はもはや世界の国々と国際世論から隠されておらず、ガザの人々に対する戦争、飢餓、渇きを通じたシオニスト政権の行動の現実が世界に明らかになった；何万人もの子供、女性、高齢者の命を奪い、ガザ地区の200万人以上の生活インフラを標的にした行動。

この運動はまた、シオニスト政権の軍隊が「世界で最も倫理的な軍隊」であるというネタニヤフの主張を否定し、この主張は世界が目撃した虐殺、戦争、飢餓、渇き、無防備な民間人の殺害と完全に矛盾すると述べた。

ハマスは付け加えた：国連の委員会と独立機関の報告書は、ガザで行われた行動を戦争犯罪、人道に対する罪、大量虐殺の枠組みで描写しており、ネタニヤフがガザでの戦争と「組織的大量虐殺」の否定について述べたことは、国連の報告書とこの地域で起きたことと矛盾している。

この声明の続きにはこうある：ネタニヤフの発言はまた、シオニスト政権の一部の軍人と将校の自白、およびこの政権の多数の大臣と指導者のパレスチナ人の虐殺と追放に関する発言と矛盾している。

ハマスは声明の別の部分で、ネタニヤフの演説中に多数の様々な国の代表団が総会の会場から退出したことを、彼とシオニスト政権の「国際的孤立」のしるしとしたと述べ、この行動がパレスチナ人の状況に対する世界的な認識の高まりとパレスチナ国民への連帯の広がりを表現していると強調した。