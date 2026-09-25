ペゼシュキアン：米国がこの状況の原因である；攻撃前、ホルムズ海峡は開いていた

ABNA通信の報道によると、イラン・イスラム共和国のマスード・ペゼシュキアン大統領は昨夜、フォックスニューステレビ局との独占インタビューで、テヘランが核爆弾を望んでいるという主張を断固として否定した。

イラン・イスラム共和国大統領はフォックスニュースの「スペシャルレポート」番組との独占インタビューで、「核爆弾が欲しいのか欲しくないのか」という質問に対して、ブレット・バイアーに答えた：決してそんなことはない。決してそんなことはない。私たちの偉大で尊敬すべき最高指導者は、ファトワに従い、これは不当かつ違法であると何度も宣言してきた。

マスード・ペゼシュキアンは付け加えた：まあ、その兵器は大量破壊兵器である。私たちはそれら（高濃縮ウラン）を希釈する用意があると宣言した。大した問題ではない。検証を受ける準備がある。

彼はまた、トランプが包括的共同行動計画（JCPOA）から離脱したようにワシントンとテヘランの間のイスラマバード覚書に関連して述べた：私たちに問題はない；私たちはあなた方の大統領と合意に達した。その合意は署名され、私たちはそれに基づいて、依然として前進することを望み、熱望している。

フォックスニュースの報道によると、ペゼシュキアンは付け加えた：その枠組みについて合意がなされた。私たちはホルムズ海峡を閉鎖していなかった；その海峡はいかなる正当化や法的枠組みもなく開いていた。彼らは私たちを攻撃した。彼らは私たちの最高指導者、科学者、軍事司令官、政府当局者を暗殺し、殺害した。

イラン・イスラム共和国の行政府の長は強調した：問題は、米国が対話の代わりに、私たちを爆撃し、すべての道を封鎖することによって、（対立の）場に参入していることである。私たちは準備ができている。この行動様式は世界の場では受け入れられない。彼らは私たちに圧力と封鎖を課し、私たちのアクセスを制限することはできない。

ペゼシュキアンは続けた：私たちはアメリカ人を殺すことを求めていない；私たちの行動（証明可能な行動）がこれを示しているように。イラン人を殺すことを求めてきたのは米国である。私たちが知っていることは、もし攻撃を受けたなら、自衛しなければならないということである。

マスード・ペゼシュキアンはこのメディアに述べた：これは米国がその原因である状況である。私たちは抵抗を続ける。私たちは道を見つけ、私たちの国の生命は継続する；私たちは堅固に留まる。はい、私たちは確かに経済的問題に直面している；しかし生存のために、私たちはあらゆる困難を乗り越え、耐え忍ぶ。もし米国が私たちに対する制裁を続けることができると思っているなら、[言わなければならないが]私たちはこれらのことに気を遣わず、米国の選挙にまったく注意を払わない。もし現在の米国政府が国際法の枠組みの中で合意に達したいと思うなら、非常に良い；そうでなければ、選挙前であれ選挙後であれ、私たちにとって何の違いがあるだろうか？

その後彼は指摘した：私たちは自衛のために断固として立ち向かう。私たちは決して戦争を求めてきたことはなく、戦争を求めてもいない。私は人間が他の人間の死を引き起こすべきではないと深く信じている；しかしイスラエルはその挑発的行動によってこの戦争を私たちに強いた。この状況に終止符を打ちたいかどうかを選ぶべきなのは米国である。