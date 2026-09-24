もし糧が神の御手にあるのなら、なぜ貧しくなる人がいるのか?

Abna通信社の報道によると、聖クルアーンの節には、神はお望みの者には糧を広げ、お望みの者にはそれを狭めると述べられている。多くの節で繰り返されるこの表現は、糧が人間の手を完全に離れているという錯覚を生む可能性がある。すなわち、ある集団が恵まれ、別の集団が恵まれないのであれば、それはすべて神の御意思であり、私たちにできることは何もない、というわけだ。そしてこれは、宗教そのものの根幹に疑問を投げかけ、それを植民地主義的な動きや計画の産物と見なす人々にとって、格好の口実となりかねない。

しかし、これらの同じ節と伝承（リワーヤ）を注意深く見つめ、糧が狭まる要因と広がる要因について思いを巡らせるならば、それらの節の解釈と伝承の奥義は完全に明らかとなり、中傷は取り除かれ、極めて価値のある重要な教訓が得られる。私たちは繰り返し述べてきたが、「神の御意思」（マシーヤ）という表現の意味するところは、無計算な恣意的意思ではなく、英知に満ちた意思であり、努力、精励、誠実さ、犠牲がより大きい者にその糧をより広げることを、神の英知は求めている。「وَ أَنْ لَیْسَ للاِنْسانِ اِلّا ما سَعی」（1）；（そして人間には、自らの努力の[結実]のほかは何もない）、そして「وَ کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ رَهِیْنَةٌ」（2）；

（[そう]人は誰もが自らの行いの担保である）。続いてこう述べられている。（そして神への敬神（タクワー：神への意識と畏敬の念）を身につける者には、神は救いの道を備えられる）；「وَ مَنْ یَتّقِ الله یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجآ وَ یَرزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ」。（3）

敬神（タクワー）は社会正義の支配をもたらし、社会正義は糧の拡大をもたらす。同様に、努力と精励は経済的繁栄の素地をつくり、糧が広がる要因となる。したがって、上記の教えは、その根源に照らせば、停滞や努力の放棄の要因ではないばかりか、むしろ努力を促す有力な要因の一つとみなされる。

この言葉の証左となるのが、信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)から伝えられた優美なハディースである。彼はこう述べた。「إنَّ اْلأَشْیاءَ لَمّا ازْدَوَجَتْ اِزْدَوَجَ الْکَسَلُ وَ الْعَجْزُ فَنَتَجا بِیْنَهُما اَلْفَقْرَ」（4）；（[創造の初めに]世界の万物が互いに結ばれたとき、怠惰と無力も互いに婚姻を結び、両者の間に「貧困」という名の子が生まれた）。そう、一国民の貧困と困窮は、その弱さと怠惰の直接的な結果であり、そのような人々に糧を狭めることを神の英知は求めている。イスラームの伝承における糧の狭まりと広がりの要因への着目は、上述の言葉のもう一つの雄弁な証拠である。イスラームの伝承において、糧の拡大と増加の要因とされているものには、次のようなものがある。

親族の絆の維持（シラトゥ・アッ＝ラヒム）、家・食器・身体の清潔、ムスリムの兄弟との相互扶助（ムワーサー：財を分かち合い同胞を助けること）、朝早くから仕事と生計を求めて出かけること、恩恵への感謝、貪欲を捨てること、偽りの誓いを避けること、赦しの請願（イスティグファール：罪の赦しを神に求めること）と罪からの悔悟（タウバ：神への誠実な立ち返り）、行いにおける善き意図、隣人への親切、そして最後に神への意識である。（5）これらの一つひとつが、社会の健全化、経済的目標の推進、糧の増加にもたらす効果は明らかである。

預言者(SAW)の伝えるハディースに次のようにある。「طِیْبُ الْکَلامِ یَزِیْدُ فی اَلارْزاقِ」（6）；（優しい言葉は糧を増やす）。信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)の別のハディースにはこうある。「فِی سَعَةِ الاَخْلاقِ کُنُوزُ الارزاقِ」（7）；（糧の宝は、良き品性と広い心の中に秘められている）。イマーム・ジャアファル・サーディク(AS)の別のハディースにはこうある。「کَثَرْةُ السُحْتِ یَمْحَقُ الرِّزْقَ」（8）；（禁じられたものが多いことは糧を滅ぼす！）。（9）

脚注:

（1）。聖クルアーン、ナジュム章、第39節。

（2）。同書、ムッダッスィル章、第38節。

（3）。同書、タラーク章、第2節。

（4）。『アル＝カーフィー』（イスラーミーヤ版）、クライニー、ムハンマド・イブン・ヤアクーブ、校訂者：ガファーリー・アリー・アクバル、およびアーフンディー・ムハンマド、ダール・アル＝クトゥブ・アル＝イスラーミーヤ、テヘラン、西暦1986〜87年、第5巻、86頁。

（5）。『ビハール・アル＝アンワール』、マジュリスィー、ムハンマド・バーキル・イブン・ムハンマド・タキー、ダール・アル＝クトゥブ・アル＝イスラーミーヤ出版、テヘラン、西暦1983〜84年、第73巻、314頁、第60章「مایورث الفقر و الغنی」；『サフィーナ・アル＝ビハール』、第1巻、519頁および520頁。

（6）。『ビハール・アル＝アンワール』、第73巻、318頁。

（7）。『ビハール・アル＝アンワール』、同書、第74巻、287頁、第14章「خطب امیرالمومنین صلوات الله علیه المعروفة」。

（8）。『ビハール・アル＝アンワール』、第75巻、256頁、第23章「مواعظ الصادق جعفر بن محمد ع و وصایاه و حکمه」。

（9）。『クルアーンのメッセージ』、マカーレム・シーラーズィー、ナーセル、ダール・アル＝クトゥブ・アル＝イスラーミーヤ出版、テヘラン、第9版、西暦2007〜08年、第2巻、358頁。