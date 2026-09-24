サウジアラビアによるイエメン・サアダへの再度のミサイル攻撃と砲撃

ABNA通信の報道によると、アル・マヤディーン通信のイエメン特派員は、サウジアラビアがイエメン北部のサアダ県にあるラーズィフ、ガムル、ザーヒル郡に対して再度ミサイル攻撃と砲撃を行ったと報じた。

このメディアは、これらの攻撃の詳細や推定死傷者数について一切言及していない。

この攻撃は、イエメン軍のスポークスマンであるヤヒヤ・サリーが、サウジの敵によるイエメンへの攻撃の激化に言及してから数時間後に発生した。

彼は付け加えた。過去24時間で、サウジの敵はハミス・ムシャイトとターイフの空軍基地から飛び立ったF-15とタイフーン戦闘機を使用して52回の空爆を行い、ジザーンからミサイル攻撃が行われた。これらの攻撃はフダイダ、タイズ、バイダー、マアリブ、サアダの各県を標的にし、子供や女性を含む多数の同胞が殉教し、負傷した。

イエメン軍のスポークスマンは述べた。これらの攻撃は通信網、学校、橋などの都市施設を標的にした。

彼は付け加えた。こうして、我が愛する国に対する緊張激化以来、サウジの空爆とミサイル攻撃の数は988回の空爆とミサイル攻撃に達した。

サウジアラビアによるイエメン南西部への空爆

報道筋は、サウジアラビアがイエメン南西部のタイズ県に属するマクバナ地区へ空爆を行ったと報じた。

サウジ軍の集結とその武器庫が攻撃の標的に

イエメンの軍事当局者は、イエメンのサバ通信社に対し、サウジの敵の集結と弾薬庫が「アル・タワル」兵営で攻撃の標的となり、その過程で数十人が殺害され負傷したと述べた。

この軍事筋は付け加えた。これらの攻撃で殺害され負傷した軍人たちはサウジアラビアとスーダンの国籍を持ち、一団はサウジアラビアに属するイエメン人であった。