シリア南部におけるイスラエル軍の最新の動き

ABNA通信がAl-Akhbariyaを引用して伝えたところによると、シリアの情報筋は、シリア南部におけるイスラエル政権の新たな動きを報じた。

イスラエル軍は、クネイトラ県の農村地域への侵入を続けた。これは軍事的エスカレーションとシリアの主権に対する継続的な侵害の枠組みで行われた行動であり、シリア人に対する制限や措置を伴っていた。

シリア人権監視団は自らのウェブサイトで、イスラエル政権の軍に属する軍事パトロールがクネイトラ郊外の「ウンム・アル＝アザム」村に入り、一時的な軍事検問所を設置したと報じた。

このパトロールの部隊は民間人と通行人を停止させ、検査と管理を行い、地域住民の間で緊張と不安を高めた。

これらの行動は、クネイトラ郊外のさまざまな地域におけるイスラエル軍の度重なる侵入と軍事移動の枠組みで行われており、市民の往来に対する制限の強化と現地検問所の設置と同時に行われている。

注目すべきは、イスラエル政権がシリアの旧政権の崩壊以来、シリアに対して広範な攻撃を行っており、少し前にはドルーズ派支援を口実にダマスカスの一部地域を爆撃したことである。

バッシャール・アサド政権の崩壊以来、この政権の軍は、占領されたゴラン地域とシリアの間の緩衝線を越えて、ダルアー県とクネイトラ県においてゴランに近い地域の占領を続けている。

昨日、アル＝ジュラニは国連総会での演説で述べた。イスラエルはシリアに対して無遠慮に侵略し、およそ500回の空爆と砲撃、そして1200回以上の地上侵入を行った。ゴラン高原は依然としてシリアの領土であり続ける。われわれは、既成事実政策を押し付けるイスラエルの試みを拒否する。われわれは、ゴラン高原において既成事実政策を押し付けるイスラエルの試みを拒否する。