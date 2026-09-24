大統領が世界の首脳および当局者に『援助の名の下に』という書籍を贈呈

ABNA通信の報道によると、アメリカとシオニスト政権の犯罪に関する文書化された情報を含む書籍『援助の名の下に』は、国連総会の会合の傍らで、また大統領と他の国の首脳との会談の間に彼らに贈呈された。その書籍では、イラン国民とイランのインフラに対する侵略的攻撃、およびこれらの戦争の殉教者が画像で示されている。

この書籍の名称（In the name of help）は、アメリカとシオニスト政権が援助の名の下に、近年の数度の押し付けられた戦争においてイランで非人道的犯罪を行った、偽りの援助を指している。

イランの大統領はまた、これらの会談において、最近の情勢と出来事を説明しつつ、アメリカとシオニスト政権によるイラン・イスラーム共和国に対する軍事行動、とくに国のインフラ、民間施設への攻撃、および指導部、当局者、司令官、科学者、イラン市民を標的にすることを、国際法の基本原則、人道的基準、および国際文書と条約から生じる義務に反すると述べた。

ペゼシュキアンは、アメリカによる国際義務に反する一部の行動の継続に言及し、すべての当事者が国の国民主権と領土保全、武力行使の禁止原則、および対話と平和的メカニズムを通じた紛争解決を尊重する必要性を強調した。

大統領は数多くの会談で繰り返し強調した。イラン・イスラーム共和国は、自国の国益と権利を守りつつ、相互尊重、共通の利益、善隣、主権平等、および認められた国際原則と規則の遵守に基づいて、すべての国との関係と協力を拡大する用意がある。