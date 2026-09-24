ペゼシュキアン：誰もイランを滅ぼすことはできない。わが国は歴史に根ざしている

ABNA通信の報道によると、マスード・ペゼシュキアンは国連総会第81回会合の傍らで、イラン代表団の国連への出席に言及し、次のように述べた。われわれの国連への出席は、さまざまな国との対話と交流の機会であり、イラン国民の権利と利益を守り、地域情勢および国際問題に関するわが国の見解を表明するための場である。

彼は付け加えた。国連総会で提示するために渡航前に準備された演説原稿は、米国大統領の発言を踏まえて見直しが必要となり、われわれは与えられた機会の中で、米国がイラン国民および世界の他の国々に対して行っている行動について存在する現実を、より率直に述べるよう努めた。

ペゼシュキアンは続けた。米国の一部の行動は国際法および人道的枠組みと両立せず、この国は近年、世界の各地で力を基盤とするアプローチを追求しており、その例をベネズエラ、キューバ、グリーンランドで目にしてきた。

わが国の大統領は、米国によるそのようなアプローチには前例があると述べ、次のように表明した。米国は常にそのような見方を追ってきたが、このアプローチがこれほどあからさまに表明され、さらには一国の破壊について語られるのを目にすることはほとんどなかった。

彼は強調した。イランは深い歴史的・文明的根を持つ国であり、それを滅ぼすことはできない。イラン国民はあらゆる圧力にもかかわらず、依然として場に存在しており、この抵抗は称賛に値する。私は、当局者たちもこの国民の前で誇り高くあり、彼らの前で恥じ入ることがないよう願っている。

ペゼシュキアンは続けた。米国大統領から提起された発言に基づき、国連の場で、与えられた機会と時間の範囲内で、米国の行動ならびに地域におけるイスラエルの行動について語る必要があった。

イラン・イスラーム共和国大統領は地域情勢に言及し、次のように述べた。地域、とくにガザとレバノンにおけるイスラエルの行動は、国際法の基準と規則に反すると評価されており、民間人の死傷と苦難に関する多数の報告が公表されている。

彼はまた、イスラエルの暗殺作戦に言及し、次のように付け加えた。暗殺し、人々を標的にすることは、その影響をイランでも目にしてきたアプローチである。近年、多くのイランの科学者、司令官、当局者、市民がテロ攻撃と作戦の中で命を落としてきた。

彼はガザとレバノンの人道状況に言及し、次のように表明した。民間人の苦難と殺害に関する映像や報告を見ることは、あらゆる自由な人間にとって痛ましい。その一方で、イスラエル側から人間性と人権に関する主張が出されているのを目にしている。

ペゼシュキアンはさらに、地域情勢に対する国外の一部イラン人の反応に言及し、次のように述べた。残念ながら、国外の一部イラン人はこの問題で一部の潮流と同調するようになっている。一方で、外国人でありイラン人ではない人々は、犠牲者および命を失った人々に共感を表明している。